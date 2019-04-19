Какие любимые занятия школьников вредят их психике

Больше всего в свободное время школьники общаются с друзьями (89,2%), пользуются компьютером и гаджетами (76,8%), а также занимаются спортом (32,6%). К такому выводу пришли специалисты Росстата, сообщает News.ru.

Ученики также предпочитают смотреть телепередачи (22,9%), помогают по хозяйству (22,5%) и читают (18,3%).

12,9% свободное время посвящают хобби. При этом подработкой в свободное время занимаются лишь 0,7% школьников.

Детский психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева напомнила, что детям вредно смотреть телевизор.

По ее словам, современные дети мало времени проводят на улице, в основном они общаются с друзьями по Интернету. В то время как дворовая жизнь весьма полезна для тренировки психики.