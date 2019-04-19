Российские военные посадили самолет, нарушивший границу

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой легкомоторный самолет, залетевший в воздушное пространство России со стороны Прибалтики.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил информированный источник, сообщив, что инцидент произошел 18 апреля.

Собеседник агентства рассказал, что нарушитель низко летел и не отвечал на радиозапросы с земли. В результате пришлось применить авиацию ПВО, чтобы принудить самолет к посадке.

По данным ТАСС, воздушное судно оказалось российским, а пилот летел из Тверской области. Во время маневров летчик сбился с курса и нарушил государственную границу. Он и его пассажир были задержаны для разбирательства происшедшего.