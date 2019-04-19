Учебник по иммунологии на английском языке впервые издан в России. Его автор томский профессор Владимир Климов. Издание напечатано в Швейцарии. В настоящее время книга уже пользуется популярностью во многих странах. Она включена в каталог библиотеки конгресса США, это — высшая честь для автора.

Как напоминает ГТРК "Томск", иммунология изучает свойства иммунной системы, её способности противостоять вирусам и инфекциям. В реестре здравоохранения как дисциплина она появилась в начале 90-х годов. Пока медицинская помощь по иммунологии не поддерживается системой ОМС. Вместе с тем, изменение ряда генетических особенностей организма человека доказывает рост