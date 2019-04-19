Пушков посоветовал Украине закупаться на Западе, а не в России

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Украине закупать нефть у Запада, поскольку Киев давно мечтает разорвать отношения с Москвой. Так он прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики без поставок российской нефти.

"Коллапс – это выбор Киева", — написал сенатор в своем Twitter.

Было крупным просчетом думать, что все выпады и провокационные шаги против России останутся без ответа, у Москвы еще много вариантов санкционного давления на Украину, добавил Пушков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому поставки российской нефти на Украину полностью прекращаются. Постановление также расширяет список товаров, запрещенных к ввозу в Россию с Украины.

Постановление стало ответом на недружественные шаги Киева, который расширил список запрещенных для импорта товаров из России.