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19 апреля 201913:25

Йович близок к подписанию контракта с мадридским "Реалом"

EPA

Форвард футбольной сборной Сербии и клуба немецкой бундеслиги "Айнтрахт" Лука Йович, кажется, определился со своим будущим. Спорт за 21-летнего перспективного нападающего выиграл мадридский "Реал", который сделал команде из Франкфурта предложение в 70 млн евро.

Йович, перешедший в "Айнтрахт" из португальской "Бенфики", в этом году идет в числе лидеров бомбардирской гонки чемпионата Германии и на него обратили внимание топ-клубы. Говорилось об интересе к персоне серба со стороны мюнхенской "Баварии", "Барселоны" и "Ливерпуля".

Однако до конкретных переговоров в этих трех случаях дело не дошло, а вот "Королевский клуб" за несколько недель поднял предложение по покупке Йовича с 45 до 70 млн евро. Как сообщает испанское издание As, переговоры двух клубов близник к завершению. В лице серба "сливочные" надеются найти замену португальской звезде Криштиану Роналду, летом перебравшемуся в итальянский "Ювентус".

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