"Парень-демон" жестоко расправился с популярной в Тернополе татуировщицей

В украинском Тернополе от рук знакомого погибла известная в городе мастер тату Татьяна Подвашецкая — на ее теле следователи насчитали больше 50 ножевых ранений, а на шее обнаружили следы от клыков. Под подозрение попал 25-летний Андрей Горбатюк, который часто приходил к девушке в гости.

В городе да и на Украине в целом его знали как "парня-демона", поскольку несколько лет назад он начал радикально менять внешность: сделал вампирские клыки, эльфийские уши, нарастил рога. Немного позже погибшая Татьяна и ее гражданский муж Руслан инъекциями залили знакомому белки глаз темными чернилами. Родственники не разделяли увлечений молодого человека и даже выясняли с ним отношения в прямом эфире в 2014 году.

Вечером 15 апреля Горбатюк в очередной раз заглянул в съемную однушку по улице Леся Курбаса, а вышел далеко за полночь и весь перепачканный в крови.

"Ничего не помню, пришел не к ней, а к ее мужу", — заявил он в зале суда.

Разговор зашел о месяцах, проведенных в реабилитационных центрах, где, как уверяет Горбатюк, у него "поехала крыша". Татьяна решила не оставлять эту тему без внимания и попросила рассказать в подробностях, после чего у подозреваемого отшибло память. Когда он пришел в себя, то увидел лежащую в луже крови знакомую и решил свести счеты с жизнью, однако поступил иначе — убежал с места происшествия, рассказал обо всем матери, взял деньги и уехал во Львов, где его и задержали. Эксперты установили, что девушка умерла от трех ножевых ранений в сердце и живот.

"Жалею — это очень мягко сказано", — заявил предполагаемый убийца на суде, где ему избирали меру пресечения.

Во время заседания бывший супруг попытался прорваться к "демону", но полицейские вывели его из зала. Ближайшие два месяца Горбатюк проведет в следственном изоляторе, судя по всему, его ждет психиатрическая экспертиза.

Дедушка погибшей опасается, что подозреваемый может выйти сухим из воды благодаря влиятельным родственникам: его отец-миллионером владел стекольным заводом, а родственник по материнской линии был начальником местной полиции.