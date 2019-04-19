На развитие мелиорации в Калининградской области направят более 4 миллиардов рублей

Земля — главный ресурс для аграриев. В настоящий момент доля используемых по назначению сельскохозяйственных угодий в Калининградской области составляет около 70 процентов. Освоить оставшуюся часть пашенных земель мешает плохое состояние систем мелиорации. Власти о существующей проблеме знают, и уже разработали комплексный план решения, передает ГТРК "Калининград". В течение пяти лет на эти цели направят более 4 миллиардов рублей.

Напомним, в 2019 году начались масштабные работы по восстановлению и развитию мелиорационных систем. Ожидается, что по итогам программы валовый сбор зерновых культур вырастет с 400 до 600 тысяч тонн, а масличных - с 80 до минимум 120 тысяч тонн.