19 апреля 201914:27
На развитие мелиорации в Калининградской области направят более 4 миллиардов рублей
Земля — главный ресурс для аграриев. В настоящий момент доля используемых по назначению сельскохозяйственных угодий в Калининградской области составляет около 70 процентов. Освоить оставшуюся часть пашенных земель мешает плохое состояние систем мелиорации. Власти о существующей проблеме знают, и уже разработали комплексный план решения, передает ГТРК "Калининград". В течение пяти лет на эти цели направят более 4 миллиардов рублей.
Напомним, в 2019 году начались масштабные работы по восстановлению и развитию мелиорационных систем. Ожидается, что по итогам программы валовый сбор зерновых культур вырастет с 400 до 600 тысяч тонн, а масличных - с 80 до минимум 120 тысяч тонн.
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