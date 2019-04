В Индии мужчина отрубил себе палец, которым проголосовал не за ту партию

Гражданин Индии Паван Кумар лишил себя указательного пальца, осознав, что проголосовал на выборах не за ту партию. Мужчина нажал на специальном табло на кнопку с цветком, а не со слоном, как планировал, сообщает BBC.

Паван Кумар происходит из касты неприкасаемых. Слон – логотип "Партии большинства народа", которая выступает за равенство индийских каст и сословий. Цветок – символ правящей Индийской народной партии, ее руководство транслирует идеологию социального консерватизма.

A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3