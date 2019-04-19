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19 апреля 201917:13

В Индии мужчина отрубил себе палец, которым проголосовал не за ту партию

BBC

Гражданин Индии Паван Кумар лишил себя указательного пальца, осознав, что проголосовал на выборах не за ту партию. Мужчина нажал на специальном табло на кнопку с цветком, а не со слоном, как планировал, сообщает BBC.

Паван Кумар происходит из касты неприкасаемых. Слон – логотип "Партии большинства народа", которая выступает за равенство индийских каст и сословий. Цветок – символ правящей Индийской народной партии, ее руководство транслирует идеологию социального консерватизма.

Всеобщие выборы в Индии проходят в семь этапов, первый состоялся 11 апреля. В голосовании примут участие около 900 миллионов жителей страны. Результаты объявят 23 мая.

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