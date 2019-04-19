Instagram отреагировал на новости от скрытых лайках

Функцию скрытия лайков под публикациями пользователей сервис Instagram не тестирует. Ранее о таких испытаниях проговорился специалист компании по мобильным приложениям Джейн Вонг. При этом он написал в своем Twitter, что соцсеть хочет обратить внимание подписчиков на содержание постов, а не на количество лайков, чтобы снизить влияние факторов, которые оказывают давление на пользователей.

Идея была в том, чтобы оставить подписчикам возможность видеть лишь имена тех, кто отметил фото как понравившееся. При этом счетчик лайков убрать, чтобы точное количество положительных откликов на публикацию было доступно только автору поста. Информацию с опровержением этого получило РИА Новости.

Однако руководство Instagram хочет помочь остановить погоню за лайками и побудить пользователей делать больше постов, при этом меньше сравнивая свои публикации с более популярными профилями социальной сети.

Instagram — это соцсеть для обмена фотографиями и видеозаписями. Она позволяет размещать фотографии и видео, обрабатывать их с помощью фильтров, а также делиться ими через сервис и другие социальные сети. Instagram принадлежит компании Facebook. В июне 2018 года число пользователей Instagram превысило миллиард человек.