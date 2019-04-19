Даниил Медведев: это моя лучшая победа

На проходящем в Монако турнире серии "Мастерс" российский теннисист Даниил Медведев встречался в четвертьфинале с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Медведев одержал победу в трех партиях — 6:3, 4:6, 6:2.

После победы Даниил назвал матч с Джоковичем – лучшим в своей профессиональной карьере. " Я очень доволен. Это моя лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату. Выйти в полуфинал "Мастерса" и выбить первую ракетку мира – это действительно мощно", — приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

Даниил вышел в полуфинал, где в субботу сыграет с другим сербом Душаном Лайовичем.