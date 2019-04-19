19 апреля 201918:09
Даниил Медведев: это моя лучшая победа
На проходящем в Монако турнире серии "Мастерс" российский теннисист Даниил Медведев встречался в четвертьфинале с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Медведев одержал победу в трех партиях — 6:3, 4:6, 6:2.
После победы Даниил назвал матч с Джоковичем – лучшим в своей профессиональной карьере. " Я очень доволен. Это моя лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату. Выйти в полуфинал "Мастерса" и выбить первую ракетку мира – это действительно мощно", — приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".
Даниил вышел в полуфинал, где в субботу сыграет с другим сербом Душаном Лайовичем.
Сейчас
18:47
Хотина отправили под домашний арест
Картина дня
-
Порошенко и Зеленский сойдутся на дебатах
- Российские военные посадили самолет, нарушивший границу
- Франция отправляет танки к границам России
- В США издадут доклад Мюллера отдельной книгой
- Пожар в Нотр-Даме: названа причина возгорания
Самое читаемое
-
Выстрелом в голову убит актер культового фильма
- "Прятки на сутки". В соцсетях набирает популярность новая садистская игра для детей
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
- Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника
- Застали врасплох: режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных аферистов
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Задержан экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин
- Москва может отказаться от создания российско-китайского самолета
- Минэкономразвития оценило оборот попавших под запрет украинских товаров в $4,3 млрд
- Топ-10 самых несчастных экономик мира
- Иностранцы увеличили инвестиции в российские компании на 40%
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Водителей хотят официально разделить на любителей и профессионалов
- УАЗ создал экспедиционную версию "Хантера" за миллион рублей
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
- Младше "Креты": Hyundai показала свой самый маленький кроссовер
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Враг в отражении: что прыщи могут рассказать о здоровье
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
По всем законам шоу-бизнеса: Порошенко и Зеленский собирают стадион
- Карты "МИР" теперь принимают и в Турции
- Экипаж не откликнулся: за горящий двигатель "Боинга" ответят пассажиры
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Астрономы обнаружили древнейшую молекулу во Вселенной
- Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?
- Учёные восстановили функции мозга свиньи после смерти животного
- Чужой: метеор 2014 года пришёл не из Солнечной системы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?
Сегодня
Дебаты Порошенко и Зеленского. Прямая трансляция
25 минут назад
#СеемДобро. Ольга Скабеева. YouTube стрим
1 час назад
США заявили, что Россия "вмешивается в дела многих стран"
48 минут назад
В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник
1 час назад
Трансляции
ЦИК Украины отказал иудеям
8 минут назад
Лукашенко рассказал о преемнике и потере разума
5 часов назад
Задержан Алексей Хотин
3 часа назад
Перечислены угрозы безопасности на Северном Кавказе
4 часа назад
Российские военные посадили самолет, нарушивший границу
7 часов назад
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза
4 часа назад
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце
15.04.2019 08:13
Поиски японского F-35 продолжаются. Пока безуспешно
10 минут назад
СМИ поведали о "теневой" команде Зеленского
11 минут назад
Даниил Медведев: это моя лучшая победа
53 минуты назад
Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
1 час назад
МЧС готово помочь с Нотр-Дам-де-Пари
1 час назад
Порошенко обвинили во вмешательстве в работу суда
3 часа назад
У ФПЦ появились первые канонизированные святые
3 часа назад
Cygnus успешно состыковался с МКС
3 часа назад
Зеленский отрицает свою связь с Коломойским
4 часа назад
В России появятся частные кладбища
4 часа назад
Кремль дал совет американским налогоплательщикам
5 часов назад
В Ираке запретили популярные онлайн-игры PUBG и Fortnite
6 часов назад
Весна по расписанию: в выходные погода порадует теплом
7 часов назад
Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
9 часов назад
Старые игры "воскрешают", улучшая графику нейросетями
10 часов назад
Facebook хранил миллионы паролей к Instagram в открытом виде
12 часов назад
Россиян ждет всеобщая диспансеризация
18.04.2019 13:42
Новый Subaru Outback стал ближе к "Форестеру"
18.04.2019 11:53
Край земли. Фильм Дмитрия Степанова
17.04.2019 11:40
Помогите Амине научиться дышать
15.04.2019 12:58