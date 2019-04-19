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19 апреля 201918:52

Поиски японского F-35 продолжаются. Пока безуспешно

mod.go.jp

Вооруженные силы Японии продолжают поиски многоцелевого истребителя F-35, который разбился 9 апреля в Тихом океане. Военные хотят во что бы то ни стало найти и поднять со дна останки боевой машины. Необходимо установить причины крушения. Об этом заявил министр обороны островного государства Такэси Ивая во время выступления в Госдепе США, пишет агентство "Интерфакс".

Искать истребитель японцам помогают американские военные. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что космос и киберпространство очень важны для Штатов и Японии. Они не станут сидеть сложа руки, пока Россия и Китай вооружаются в этой сфере. Более того, Шанахан предложил приравнять кибератаки к реальным вооруженным нападениям.

Кстати, ранее экс-офицер флота Соединенных Штатов Карл Шустер заявил, что США и Япония пытаются собрать все обломки истребителя, пока их не увидели посторонние. Даже съемка фрагментов на видеокамеру может дать другим странам ценную информацию, уверен бывший военный

Он напомнил об аналогичной ситуации, когда в восьмидесятых годах разбился истребитель ВМС США F-14. Штаты также прилагали все усилия, чтобы собрать обломки машины первыми.

F-35 воздушных сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане. Боевая машина упала примерно в 136 километрах от базы в городе Мисава. Некоторые обломки хвостового оперения самолета найдены. А сама машина может лежать на глубине в полтора километра.

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