Пропавший хозяин и кости в черном мешке: в столице расследуют жуткую квартирную аферу

В Москве полиция задержала предполагаемых черных риелторов при попытке избавиться от человеческого скелета. Вынесли его в обычном мусорном мешке из квартиры, у которой недавно загадочным образом сменился собственник, а прежний хозяин бесследно исчез несколько лет назад. Уже установлено, что останки принадлежат не пропавшему владельцу жилья, а другому человеку.

Дверь в эту квартиру в обычной хрущевке на востоке Москвы была закрыта больше четырех лет. Владелец жилья (родственников у него не было) бесследно исчез. А неделю назад на лестничной клетке появились рабочие. Под руководством некой дамы они стали ломать замки. Фотографии сделала соседка.

- Женщина была испугана, она была явно не настроена на разговор, отвечала как-то скомкано, путалась. Сказала, что уже эта квартира в собственности, и сюда скоро приедут новые жильцы.

Оказалось, что еще в феврале у квартиры сменился собственник, и кто-то погасил 100-тысячный коммунальный долг.

А это запись камеры видеонаблюдения: во дворе дома сотрудники МУРа задерживают мужчину, который выносил из квартиры черный мешок. В нем оказались человеческие останки. Обнаруженные кости отправили на специальную экспертизу, которая и покажет, кому именно они принадлежат, и от чего скончался человек.

Известно, что задержанный и его сообщник приехали сюда на автомобиле. В салоне нашли шесть смартфонов и несколько СИМ-карт, а в багажнике — лопаты.

В однокомнатной квартире запустение, видно, что ее не убирали долгие месяцы, а то и годы. За это время неизвестные поменяли дверь. Сейчас сотрудники коммунальных служб выносят из квартиры вещи, а следователи осматривают помещения. Похоже, квартиру готовили к ремонту и дальнейшей продаже. Кто-то передал так называемым черным риелторам информацию о том, что жилье пустует, а хозяин давно исчез.

"Оформляют поддельный договор купли-продажи. Сначала оформляют на свое подставное лицо, а затем это лицо продает уже добросовестному покупателю и, соответственно, получает денежные средства за эту квартиру", — объясняет адвокат Елена Калиничева.

В данном случае речь идет о нескольких миллионах рублей — столько может стоит квартира в этом районе. То, что она оказалась в центре большой мошеннической схемы, уже подтвердили в Следственном комитете.

"Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств неправомерного завладения квартирой жителя столицы", — сообщила Оксана Пищулина, помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Как стало известно, пропавший хозяин квартиры — мужчина, а обнаруженные внутри останки принадлежат пожилой женщине. Сейчас следователи выясняют, была ли ее смерть насильственной, а полиция ищет остальных участников преступления.