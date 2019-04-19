"Химки" разгромили "Краснодар-2" в матче 32-го тура ФНЛ

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки" на своем поле разгромили "Краснодар-2". Футболисты подмосковной команды отправили в ворота "быков" три безответных мяча.

У победителей встречи голами отметились Аршак Корян (51-я минута), Александр Филин (52) и Богдан Мишуков (90+1).

"Химки" одержали вторую победу кряду и с 42 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, а "Краснодар-2", потерпевший поражение во второй игре подряд, расположился на десятой строчке, имея в активе 44 очка. В следующем туре химчане 24 апреля на выезде сыграют со "СКА-Хабаровском", а краснодарцы в тот же день примут "Ротор".