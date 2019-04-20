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20 апреля 201902:31 Юлия Шустрая

В Москве представители мегаполисов поделились опытом решения задач в сфере транспорта

В мегаполисах надо увеличивать долю городского транспорта и улучшать экологию. Такие задачи назвали приоритетными на Международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, который впервые принимала Москва. Участники делились своим опытом решения глобальных проблем в транспортной области.

Большие города – большие проблемы: где-то не хватает дорог, где-то — станций метро или автобусов, в иных — вовсе велосипедов. На Международный саммит лидеров в сфере развития городского транспорта приехали делегации из Нью-Йорка, Монреаля, Берлина, Мадрида, Сингапура, Буэнос-Айреса, Сеула и других мегаполисов. О Москве рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Восемь лет назад мы разложили мировое "меню рецептов": строить метро, реконструировать пригородное сообщение, магистрали, развязки, создавать интеллектуальную транспортную систему или создавать платные парковки — что из этого можно выбрать? И тогда мы приняли решение, которое не требовало выбора: все одновременно и с полной скоростью. Но на нас посмотрели, будто мы басни какие-то рассказываем", — вспоминает мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве, как и во многих других старинных городах, приходилось исходить из того, что уже было. А исправлять всегда труднее, чем строить заново. Однако глобальные проекты последних лет уже существенно разгрузили центр – Московское центральное кольцо активно используется, на очереди — Центральные диаметры. Кроме того, уже в этом году станет на 100 станций велопроката больше, а число машин для кратковременной аренды — каршеринга — достигнет 25 тысяч. С таким показателем Москва станет мировым лидером.

По итогам саммита участники подписали декларацию о сотрудничестве – это только первый шаг к огромной и многофункциональной дружбе городов с многомиллионным населением. Обмен опытом поможет быстрее внедрять удачный опыт – например, велодорожки, как в Амстердаме, или удобную автобусную инфраструктуру Буэнос-Айреса. У Москвы же все с удовольствием готовы перенять опыт строительства метро.

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