Голкипер ЦСКА Илья Сорокин признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

В четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" (3:2 ОТ) и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Голкипер армейцев Илья Сорокин признан самым ценным игроком текущего розыгрыша плей-офф.

Российский вратарь провел в плей-офф 20 матчей, пропуская в среднем по 1,2 шайбы за игру. В Кубке Гагарина – это пятый случай, когда вратарь признается самым ценным игроком плей-офф. Ранее дважды им становился Александр Еременко, по разу Василий Кошечкин и Константин Барулин.

Напомним, ЦСКА стал первым клубом в истории КХЛ, который в одном сезоне выиграл и регулярный чемпионат и Кубок Гагарина. "Авангард" же стал первым клубом в истории лиги, который уступил в финальной серии всухую.