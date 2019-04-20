Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека

Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".

Российский аппарат "Луна-26" будет исследовать естественный спутник Земли с орбиты. Почти одновременно с ним будет запущен китайский зонд "Чанъэ-7", так что Россия и Китай смогут вести совместные наблюдения и обмен данными. Проект сотрудничества обсуждается специалистами обеих стран, передает РИА Новости.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее рассказал, что орбитальный аппарат "Луна-26" будет запущен в космос в 2023 году. До него – в 2021 году – состоится полет посадочной станции "Луна-25". В 2024 году к естественному спутнику отправится посадочная станция "Луна-27".

Юй Гобинь напомнил, что Россия и Китай уже давно сотрудничают в космической сфере. В частности, страны подписали ряд соглашений в сфере исследования Луны.

Кроме того, Юй Гобинь рассказал и о том, что Китай планирует осуществить высадку на Луну человека. С 1972 года (миссия "Аполлон-17") на Луне не бывал никто из землян, напомнил он. США хотят повторить высадку на Луну, и Китай также рассматривает возможность сделать это.