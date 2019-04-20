СМИ сообщили о разрыве отношений певицы Адель и ее супруга

30-летняя британская певица Адель рассталась со своим 45-летним мужем Саймоном Конекки. Тем не менее, они будут вместе и "с любовью" воспитывать своего шестилетнего сына Анджело, пишет US Weekly.

Об отношениях певицы и бизнесмена стало известно в начале 2012 года. Адель признавалась, что эти отношения – самые серьезные из всех, что у нее были. Тайная свадьба состоялась в 2017 году, напоминает РИА Новости. Для Саймона Конекки это был второй брак.

Адель (полное имя — Адель Лори Блу Эткинс) имеет шесть наград "Грэмми". Она дважды (2012 и 2017 годы) входила в список самых влиятельных людей по версии Time, в 2017 году вошла в топ-30 самых высокооплачиваемых звезд Fоrbes. В 2018 году она прекратила концертные выступления, так как они не доставляют ей удовольствия. Фанаты певицы отказываются с этим мириться и выражают свой протест весьма своеобразно.