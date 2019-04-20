В Индии поезд сошел с рельсов: пострадали не менее 13 человек

В субботу, 20 апреля, в Индии 12 вагонов поезда "Хаора – Нью-Дели" сошли с рельсов, в результате аварии не менее 13 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Как уточняет телеканал NDTV, ЧП произошло после полуночи в 15 километрах от города Канпура.

Все поезда дальнего следования, которые направляются с востока в сторону Нью-Дели и на восток от столицы Индии, задержаны, сообщает ТАСС. Спасатели продолжают работы на месте происшествия. О причинах аварии пока ничего не сообщается.