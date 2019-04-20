Жестокое избиение охранника во время ограбления храма в Башкирии попало на видео

В ночь на субботу, 20 апреля, злоумышленники ограбили храм Иоанна Предтечи в Стерлитамаке, избив сторожа, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Двое мужчин, имевших при себе холодное оружие, атаковали сторожа церкви, который попытался защититься, однако нападавшие сбили его с ног и проломили голову. Известно, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Расправившись с охранником, преступники похитили пожертвования прихожан и скрылись.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемых.