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20 апреля 201911:13

Четверо погибших: появилось видео с места серьезного ДТП в Воронеже

ГУ МВД РФ по Воронежской области

Около пяти часов утра в субботу, 20 апреля, на Ленинском проспекте в Воронеже произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Очевидцы опубликовали в Сети последствия страшной аварии.

 

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, легковой автомобиль Kia Optima, под управлением 33-летнего жителя Ростовской области, столкнулся с автобусом ПАЗ.

По предварительной версии, озвученной полицейскими, автобус совершил левый поворот на разрешающий сигнал светофора, и в этот момент в него врезалась встречная легковушка.

На месте ЧП скончались четыре человека – оба водителя, и две женщины, находившиеся в салоне Kia, личность одной из них не установлена до сих пор.

По факту произошедшего проводится проверка.

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