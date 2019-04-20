Файнс довел историю Нуреева до точки невозврата

В столице открылся Московский международный кинофестиваль. И накануне — большая премьера — фильм "Нуреев" о блестящем танцовщике. Представил его английский режиссер и актер Рэйф Файнс, тот самый, из "Английского пациента" и "Гарри Поттера".

Рэйф Файнс и через 20 лет после "Онегина" еще сильнее влюбляется во все наше и снимает про Рудольфа Нуреева, выстраивая на экране Вавилонскую башню из актеров и языков.

"Я хотел аутентичности, чтобы русские актеры, чтобы говорили по-русски, а французские – по-французски. И сам же нарушил свои правила", — сказал Файнс.

Аристократ и дальний родственник королевы, сыграв в "Английском пациенте", "Списке Шиндлера" и даже "Гарри Поттере" того, чье имя нельзя называть вслух.

Историю молодого, одержимого танцем Нуреева Файнс доводит до точки невозврата. Олег Ивенко — премьер Татарского театра оперы и балета, рожденный на Украине, учившийся в Белорусии- вдруг обнаруживает портретное сходство с легендарным невозвращенцем.

"Нуреев не разбирался в политике. Он уехал на Запад, потому что он там мог танцевать, — рассказал Рэйф Файнс".

– Сейчас не лучшее время в отношениях наших стран, нно вас это не остановило? Снять фильм о Нурееве, где еще и 80% экранного времени говорят по-русски…

- Отношения между государствами, дипломатиями, секретными службами, они, конечно, очень важны, но есть еще и отношения между людьми. Например, театр Льва Додина приезжает в Лондон, и мы говорим на одном театральном языке и не слушаем шум политиков. Да, однажды все может рухнуть, но пока мы будем строить мосты культуры, — подчеркнул Файнс.

Вместе с Чулпан Хаматовой, Равшаной Курковой, Алексеем Морозовым и танцовщиком Сергеем Полуниным, который, как известно, проделал обратный Нурееву путь, Файнс действительно строит мосты и снимает даже в Эрмитаже.

"Он — один из самых деликатных людей, которых я видела в своей жизни. Он очень скромный человек", — рассказала Равшана Куркова.

"Он же – русский, — считает Алексей Морозов. — В нем очень много русского на самом деле".

"Его стабильное и верное отношение и любовь к России вызывают любовь к нему и уважение огромное", — признался кинорежиссер Никита Михалков.

- Мы в самом сердце Москвы. Великолепный вид на Кремль. Но если оглянуться, с чего вообще началась ваша любовь к русской культуре?

- Трудно объяснить — это же чувства. Как их объяснить? Когда я прочитал "Онегина", что-то произошло со мной. Я снова и снова возвращаюсь в Россию. Снимался у Веры Глаголевой. Жизнь ведь, как река, и ты или позволяешь течению захватить себя, или сопротивляешься ему. Я позволил. И я счастлив, — признался Рэйф Файнс.