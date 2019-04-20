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20 апреля 201913:25 Антон Калганов

Режим ЧС: Забайкалье ждут новые пожары и сильный ветер

Последние данные о пожарах в Забайкалье. Пришедший с территории Монголии мощный природный пожар уничтожил уже сотню жилых домов. В 14 селах пожар удалось ликвидировать. По последней информации от МЧС, в зоне бедствия пострадали 25 человек, почти 300 эвакуированы. По поручению президента Путина, которое он дал главе МЧС Зиничеву, на месте продолжает работу усиленная группировка пожарных и спасателей.

Одним из первых сел, куда пришла стихия, стало Унда Балейского района. Ураганный ветер за секунды превратил целые дворы в огромные пожары. Местные жители с ведрами в руках пытались отстоять свое жилье еще до прибытия пожарных расчетов, но безуспешно.

А в селе Усть-Ималка Ононского района из 60 домов огнем уничтожена половина. Один из местных жителей, спасая свое жилье, получил сильнейшие ожоги. Поражены 39% кожи. По счастливому стечению обстоятельств никто не погиб. Людей эвакуировали автобусами в ближайшее село, в пункт временного размещения. Бортами Санавиации 8 человек доставили в краевую столицу.

Очаги возгораний были зафиксированы почти одновременно в 14 селах и городах Забайкалья. Менее чем за сутки в районах края огонь уничтожил свыше ста зданий, 88 из них — жилые дома. Без крова остались почти 300 забайкальцев, четверть из них сейчас проживает в пунктах временного размещения.

"Сделаем все, чтобы в ближайшее время люди начали получать компенсацию, и будет рассмотрен вопрос о восстановлении жилья. Все это произошло либо по халатности, либо преступные действия наших сограждан, которые допускают нарушение правил пожарной безопасности, разводят костры и прочие источники огня. Забайкальцы, одумайтесь!" – призвал Федор Кургузкин, руководитель Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности по Забайкальскому краю.

Социальные объекты не пострадали. Ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение. К выяснению причин, почему в крае вновь горят жилые дома, подключились следователи и прокуроры. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов на месте изучил причины и масштаб бедствия.

"Человеческий фактор негативно работает. В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, что привело к пожару на улицах села. В другом месте порубочные остатки, опилки тлели, их раздул ветер и прогнал через степь до населенного пункта", — рассказал Осипов.

По данным МЧС, все пожары в селах ликвидированы. Но в регионе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации: из-за установившейся погоды, вероятны новые возгорания, и прогнозы синоптиков пока неутешительны. Сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду ожидается в течение выходных дней.

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