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Российский Крым 4 минуты назад
20 апреля 201913:10
Крымские виноделы воссоздали античный напиток
Крымским виноделам удалось собрать урожай нескольких кустов винограда "Херсонесский". Этот сорт признан старейшим из известных крымских автохтонных сортов, пишет РИА Новости.
Как рассказал винодел Валерий Захарьин на полях Ялтинского международного экономического форума, из урожая, собранного в окрестностях Корсуни, воссоздали античное красное вино. Захарьин допустил, что именно из этого сорта было произведено вино, которым причащался князь Владимир во время крещения в Древнем Херсонесе в 988 году.
По словам Захарьина, первый урожай сорта "Херсонесский" был собран в прошлом году.
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