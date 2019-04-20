"Ау, ау, ау": начались акции "желтых жилетов" и задержания

У министерства экономики Франции в Париже в субботу, 20 апреля, проходит очередная акция "желтых жилетов". Мероприятие согласовано, в нем принимают участие тысячи людей.

Как сообщает РИА Новости, собравшиеся принесли с собой плакаты с лозунгами и флаги Франции и регионов страны. Периодически из толпы выкрикивают лозунги, которые манифестанты поддерживают криками "Ау, ау, ау!" Некоторые поют песни. Время от времени кто-то из собравшихся зажигает дымовые шашки. На площади даже работает передвижная закусочная. Полиции и ограждений на месте акции нет.

Между тем, по сведениям "Интерфакса", парижская полиция уже задержала около 70 участников акций. В связи с протестами "желтых жилетов" в субботу с 8 утра не работают несколько станций столичного метрополитена — они были закрыты по запросу правоохранительных органов.

Нынешняя акция "желтых жилетов" — 23-я по счету. В эту субботу в Париже запланировано несколько манифестаций. Власти запретили проведение мероприятий на Елисейских полях, а также в районе собора Парижской Богоматери, который частично сгорел в начале текущей недели.