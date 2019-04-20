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20 апреля 201914:02

С Россией в одном окопе: Лукашенко высказался по суверенитету

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Россия – оплот белорусского суверенитета, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко и выразил готовность находиться вместе с Россией в окопах, если что-то случится.

Лукашенко также посоветовал некоторым политикам из России более точно интерпретировать его высказывания.

В послании 19 апреля Лукашенко заявил, что тот, кто посмеет посягнуть на Белоруссию, будет проклят и получит мощнейший отпор. Он подчеркнул, что это мысли, которыми он болеет, передает агентство "БелТА".

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