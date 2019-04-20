"Оренбург" расправился с "Ростовом" и поднялся на шестое место

Субботнюю программу 24 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Оренбурге. "Оренбург" со счетом 3:0 победил "Ростов" и поднялся на шестое место.

Преимущество южноуральцев было заметно уже в первом тайме. Но гол состоялся незадолго до перерыва. Оренбуржцы подали угловой, и полузащитник ростовчан Маттиас Норманн поразил собственные ворота.

В начале второго тайма ошибся на выходе вратарь гостей Сергей Песьяков, и Артем Галаджан спокойно поразил пустые ворота. Но на этом беды "Ростова" не закончились. В добавленное время Григорий Чиркин убежал к воротам гостей и забил третий мяч.

"Оренбург" выиграл 3:0 и эта победа позволила южноуральцам набрать 35 очков. У "Ростова" тоже 35 очков. Но "Оренбург" благодаря лучшей разнице мячей занимает шестое место. У "Ростова" седьмая позиция.