Прилетела из Москвы с десятью детьми: украинку заподозрили в торговле людьми

Полиция Грузии проверяет документы гражданки Украины, которая прилетела в Тбилиси из Москвы с десятью несовершеннолетними детьми. Далее задержанная планировала выехать в Абхазию, пишет РИА Новости.

В МВД Грузии рассказали, что подозрение в торговле людьми вызвало то, что четверо детей рождены в 2017 году. Полиция начало расследование дела по статье о траффикинге. Правоохранители сделали запросы зарубежным коллегам.

Как добавили в МВД, всех десятерых детей подозреваемая привела в госпиталь города Зугдиди с симптомами интоксикации. Сейчас их состояние, включая семимесячную девочку, стабильное.