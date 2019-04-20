Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике. На Никитском бульваре он заложил аллею в честь столетия первого московского субботника. 12 апреля 1919 года пятнадцать московских железнодорожников отремонтировали несколько паровозов и убрали территорию депо.

"В Москве вторую неделю идут субботники. Сегодня 1,5 млн москвичей мыли, чистили, приводили в порядок город. Он будет краше, уютнее благодаря вашей заботе. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на субботник", — сказал Собянин.

Мэр прогулялся по Никитском бульвару, встретился с участниками программы "Московское долголетие", а также высадил куст сирени.