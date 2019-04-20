Порошенко слил компромат, жену Зеленского отправили в "Чистилище"

Накануне выборов президента запрещена любая агитация, однако действующий президент Петр Порошенко опубликовал видео, в котором разоблачается жена его оппонента Владимира Зеленского.

Якобы Елена в 2014 году за деньги разместила план передвижения украинский войск в Донбассе. Порошенко перепостил запись Facebook Елены Зеленской от 16 апреля 2014 года. Голос за кадром комментирует, что она в этот день сделала репост страницы "Life Новости", на которой 15 тысяч рублей предлагалось тому, кто предоставит видео передвижения украинских войск в Донбассе.

Кроме того, Зеленская попала в базу "Миротворца" – в раздел "Чистилище", передает ТАСС.

21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов.