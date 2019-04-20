На Кубани очевидцы скрутили пьяного водителя, едва не устроившего массовое ДТП

Пять автомобилей получили сравнительно легкие повреждения из-за действий неадекватного водителя – события, разворачивавшиеся 19 апреля в Краснодарском крае, вполне могли завершиться серьезным ДТП, однако участникам инцидента удалось избежать тяжелых последствий.

Вечером в пятницу на трассе Темрюк — Краснодар – Кропоткин в районе станицы Новомышастовской нетрезвый мужчина, находившийся за рулем "Жигулей", в салоне которых сидело несколько пассажиров, нарушил правила дорожного движения и совершил серию опасных маневров с выездом на полосу встречного движения.

Водитель автомобиля Toyota Camry успел уклониться от серьезного столкновения с неадекватным автомобилистом, оказавшимся у него на пути, после чего сам вылетел на "встречку", где задел три машины.

"Произошла потасовка, пьяный водитель начал бить водителя Camry и других машин, затем попытался скрыться с места происшествия на такси вместе со своими пассажирами", — поведал один из очевидцев.

Участники инцидента задержали виновника аварии и передали его вызванным на место полицейским. Теперь ему может грозить лишение прав и крупный штраф.