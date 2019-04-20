Спартаковец Зе Луиш может пропустить матч с "Енисеем"

В воскресенье московский "Спартак" проведет матч 24 тура чемпиона России по футболу с красноярским "Енисеем". Высока вероятность того, что москвичам придется обойтись без свого лучшего бомбардира Зе Луиша.

Нападающий из Кабо-Верде получил повреждение в игре с "Ростовом" и был заменен до перерыва. Травма оказалась достаточно серьезной, и футболист не принимал участия в субботней тренировке. Участие Зе Луиша в игре с "Енисеем" вызывает сомнения.

Матч "Спартака" с "Енисеем" пройдет в воскресенье 21 апреля на домашнем стадионе красно-белых "Открытие-Арена". Встреча первого круга, проходившая в Красноярске, завершилась победой спартаковцев 3:2.