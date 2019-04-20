Гроши Порошенко: массовка получила деньги прямо на выходе из "Олимпийского"

В соцсетях обсуждают, "як команда Порошенко раздавала гроши", передает канал "Россия 24".

Как утверждают в комментариях, "актеры массовки" получали вознаграждение прямо на выходе из "Олимпийского", где накануне проходили дебаты. Видно, как женщина сначала сверяет фамилии со списками, а после этого выдает нанятым зрителям гонорары. Сколько "грошей" они получили за присутствие на стадионе, который вчера удалось заполнить лишь на треть, осталось за кадром.

Порошенко не остался в долгу и опубликовал компромат на своего оппонента Владимира Зеленского, точнее его жену, хотя накануне выборов президента запрещена любая агитация.

Якобы Елена Зеленская в 2014 году за деньги разместила план передвижения украинских войск в Донбассе. Порошенко перепостил запись Facebook Елены Зеленской от 16 апреля 2014 года. Голос за кадром комментирует, что она в этот день сделала репост страницы "Life Новости", на которой 15 тысяч рублей предлагалось тому, кто предоставит видео передвижения украинских войск в Донбассе.