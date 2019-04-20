Российские хоккеисты обыграли швейцарцев

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. В рамках турнира "Еврочеллендж" наша команда нанесла поражение сборной Швейцарии с результатом 5:1.

У наше сборной отличились Александр Бурмистров (9-я минута), Александр Барабанов (19), Владимир Ткачев (38, 44) и Сергей Плотников (58). У соперников шайбу забросил Алессио Бертаджиа (46).

Это уже вторая встреча сборной России со швейцарцами. В первой встрече наша команда также одержала победу с результатом 5:2.