Тартус станет российским на 49 лет

Сирийский морской порт Тартус на следующей неделе может быть передан России в аренду на 49 лет. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, который в субботу, 20 апреля, встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

"Надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса", — сказал Борисов, слова которого цитирует "Интерфакс".

Вице-премьер напомнил, что решение об аренде Тартуса было принято на заседании межправительственно комиссии в декабре 2018 года. А российско-сирийское соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота было подписано в 2017 году.

Как отметил Борисов, передача сирийского порта России должна придать положительную динамику товарообороту между двумя странами. В первую очередь это будет полезно для экономики Сирии, добавил он.

В ходе состоявшейся встречи российский вице-премьер и сирийский президент обсудили также бензиновый кризис в Сирии. Как сообщил Борисов, основные нефтяные месторождения находятся сегодня вне досягаемости сирийского правительства. По его словам, для разрешения данного кризиса есть конкретные предложения, но сирийская сторона должна "дозреть" до их решения, пишет РИА Новости.