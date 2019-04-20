Норкин "сломался" в студии

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое исчезновение из студии во время эфира. 2 апреля Норкин неожиданно покинул студию ток-шоу "Место встречи". После рекламной паузы передачу продолжил коллега Норкина Александр Гурнов. Инцидент произошел после дискуссии Норкина с гостем студии Сергеем Лойко о ситуации на Украине.

Позже концертный директор телеведущего Вячеслав Калашников объяснил, что Норкин приостановил работу из-за плохого самочувствия, вызванного переутомлением от большой нагрузки. В пресс-службе НТВ отметили, что ведущий находится на больничном. Зрители недоумевали и высказывали свои предположения: нервный срыв, гипертонический криз или даже розыгрыш на следующий день после 1 апреля.

Сам Норкин рассказал в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ , что эмоциональная усталость накопилась в нем вместе в физической, и это вызвало такой спонтанный поступок.

Врачи уже разрешили Норкину приступить к работе, однако запретили волноваться. Сам Норкин считает, что эта рекомендация в такой профессии практически невыполнима.