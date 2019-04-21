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21 апреля 201902:14

В Петербурге вручат премию в области современного искусства

Вручение ежегодной премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге.

В 2019 году исполняется 65 лет со дня рождения Сергея Курёхина — авангардиста, джазмена и сценариста, создателя группы "Поп-механика". Его именем и названа эта премия, которая будет вручаться в десятый раз на сцене Каменноостровского театра БДТ. Программа церемонии держится в секрете от зрителей, сообщает РИА Новости.

Режиссер церемонии — Федор Курёхин, сын Сергея Курёхина.

Задача премии- выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса российского искусства и его интеграция в международную культурную среду.

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