Закрыт международный аэропорт в Триполи

Воздушное пространство над международным аэропортом ливийской столицы Триполи Митига закрыто из соображений безопасности, сообщается в заявлении воздушной гавани.

Сейчас на подступах к ливийской столице Триполи идут тяжелые бои с применением авиации​​​. Силы, подконтрольные Правительству нацсогласия (ПНС) в Триполи, пытаются контратаковать подразделения сил под командованием маршала Халифы Хафтара, который начал наступление на столицу 4 апреля.

Поэтому из соображений безопасности воздушное пространство над аэропортом (сам аэропорт пока не под обстрелом) власти решили закрыть, передает ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число погибших в Ливии возросло до 220 человек, более тысячи получили ранения. Ее эксперты предупреждают: если противостояние затянется, то есть серьезный риск различных эпидемий, ведь из-за войны многие города окажутся отрезанными от чистой воды и лекарств.

Ливия фактически перестала функционировать как единое государство после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящее время в стране царит двоевластие: на востоке заседает парламент, избранный народом, а на западе (в столице Триполи) руководит Правительство национального согласия, сформированное при поддержке Евросоюза и ООН.