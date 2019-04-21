"Сент-Луис" и Тарасенко вышли в четвертьфинал плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день матчей плей-офф Кубка Стэнли. В американском Сент-Луисе местные "Блюз" принимали канадский клуб "Виннипег Джетс". Шестая встреча серии стала последней: "музыканты" выиграли матч со счетом 3:2, а серию – 4:2.

Все три гола у победителей забросил Шварц. При этом "блюзмены" вели 3:0, но "реактивщики" сумели в концовке отыграть две шайбы (Бафлин и Литтл), но не более того. Россиянин Владимир Тарасенко в составе "Сент-Луиса" результативными действиями не отметился. Но его команда идет дальше.