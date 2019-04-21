Александр Овечкин стал лучшим среди россиян по голам в плей-офф НХЛ

Российский капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу и отдал два голевых паса в пятом матче серии Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" (6:0). Гол бомбардира стал 64-м в его 126 кубковых матчей. И это – лучший результат среди российских легионеров Лиги.

До сегодняшнего дня Овечкин делил первенство по этому показателю в Евгением Малкиным, выступающим за "Питтсбург Пингвинз": у него 63 гола в 162 играх. Но теперь Александр Великий вышел на единоличное первое место по голам в плей-офф среди хоккеистов из России. Рекорд НХЛ удерживает Уэйн Гретцки – 122 гола в 208 матчах.