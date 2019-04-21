Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трех лучших игроков очередного дня первого раунда Кубка Стэнли. В тройку лучших по итогам игрового дня вошел российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов.

Первой звездой дня стал нападающий "Сент-Луис Блюз" Джейден Шварц, оформивший хет-трик в шестой игре серии с «Виннипег Джетс» (3:2). Второе место занял форвард "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрем, набравший четыре очка (2+2) в пятом матче серии с "Каролиной Харрикейнз" (6:0).

Третьей звездой игрового дня в НХЛ признан российский форвард "Даллас Старз" Александр Радулов. 32-летний россиянин оформил дубль в пятой игре серии с "Нэшвилл Предаторз" (5:3). "Звезды" повели в серии 3:2. Следующий матч противостояния состоится 23 апреля.