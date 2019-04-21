Эксперты назвали причины сильных пожаров в Забайкалье

В Сибири продолжают тушить природные пожары. В Забайкальском крае огонь уничтожил 94 жилых дома, без крова остались более 300 человек. Как сообщают пожарные, сейчас угрозы населенным пунктам нет.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов посетил пострадавших от огня в ожоговом центре Читы. Осипов распорядился обеспечить их всем необходимым и держать под "неусыпным контролем состояния".

Эксперты выяснили предварительные причины масштабных пожаров в Забайкальском крае, пишет ТАСС. Чаще всего огонь выходит из под контроля при пале сухой травы.

"В одном из случаев огонь от пала перекинулся на лес, а оттуда уже на населенный пункт", — сказал источник агентства.

Также среди причин ЧП эксперты назвали непотушенные свалки, обрывы электрокабелей. Сильный ветер не только способствовал распространению огня, но и перенес его в Россию с территории Китая и Монголии.

"В одном из населенных пунктов жители выбросили тлеющую золу из печи", — рассказали в правоохранительных органах.

Опашка домов в поселках в этом году не смогла спасти строения. Ветер до 30 метров в секунду легко перенес пламя через преграду.