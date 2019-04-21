Наставник "Штутгарта" Вайнцирль отправлен в отставку после крупного поражения

Главный тренер немецкого "Штутгарта" Маркус Вайнцирль отправлен в отставку. Руководство автозаводцев приняло такое решение после крупного поражения команды в чемпионате Германии от "Айнтрахта" (0:6).

Вместе с 44-летним специалистом команду покинули его помощник Вольфганг Беллер, а также тренеры Томас Барт и Халип Алтинтоп. Как сообщает пресс-служба "Штутгарта", исполняющим обязанности главного тренера назначен Нико Виллиг, который ранее тренировал юниорскую команду.

Вайнцирль возглавил клуб по ходу сезона в октябре 2018 года, под его руководством «Штутгарт» провел 23 матча, в которых одержал четыре победы и потерпел 16 поражений. После 30 матчей чемпионата Германии автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.