В Москве мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы

Полицейские пытаются наладить контакт с мужчиной, забравшимся в воскресенье на крышу здания посольства Венесуэлы. Как сообщил источник ТАСС, неизвестный говорит по телефону и на требования спуститься не реагирует.

"Неизвестный с палкой в руке залез на крышу посольства во 2-м Троицком переулке. Мужчина угрожает спрыгнуть", — сказали в полиции.

Правоохранители оцепили здание и готовятся к задержанию неадекватного гражданина.