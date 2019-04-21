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21 апреля 201920:19 Елена Ерофеева

Зеленский ткнул в Порошенко "отрубленными руками"

Если заглянуть вперед, то официальные результаты выборов на Украине ЦИК должен объявить не позднее 1 мая, а инаугурация нового президента должна состояться не позднее, чем через 30 дней после официального оглашения этих самых результатов, то есть в мае. Это если обойдется без сюрпризов, которых на Украине всегда можно ожидать. И если все спокойно, то тут же начнутся перегруппировка сил и подготовка к выборам в Верховную Раду. Если выборы очередные, то это осень, если внеочередные, что вполне может статься, то раньше. Пока же Украина подсчитывает результаты голосования.

Право есть, возможности нет. Украинцы, живущие в России, снова остались за бортом президентских выборов. Раньше всегда голосовали в посольстве Украины, что в Леонтьевском переулке. 21 апреля у дипмиссии — выходной. Избирателям предложили проголосовать на ближайших участках — в Грузии, Финляндии, Казахстане.

Украинцы за рубежом — это 9 миллионов человек — поколение уехало. Каждый четвертый в России. Два миллиона — в Польше. Это официальные цифры. В Варшаве за президента Незалежной тоже голосуют.

Голосуют в Германии, Македонии, Испании, Чехии, Штатах. Уставшие от войны и неопределенности украинцы выбирают между несладким прошлым и неведомым будущим. Монетка брошена.

По беговой дорожке президент идет не спеша. Это он хотел дебаты. Требовал установить две сцены вместо одной. И разделил зрителей на две фан-зоны — своих и чужих. На стадионе пели гимн, когда Порошенко перешел "на сторону" Зеленского.

Его сторонники остались за периметром. Президент от них далеко. Его плохо видно, ему плохо слышно. Разученные кричалки "За Порошенко!" перебивали раскатистые речовки "против него". Но президент в этот момент еще улыбался.

Дружелюбное рукопожатие в начале — в конце его уже не будет. Вступительное слово Зеленского — это пять лет за пять минут: "революция достоинства" привела к власти негодяев. Программа Порошенко "Жить по-новому" обернулась для украинцев выживанием.

"Я сам был за Порошенко. Но мы ошиблись. Я ошибся. Я не ваш оппонент. Я — ваш приговор", — сказал Зеленкий.

С каждым словом Зеленского лицо Порошенко меняется. Когда ему предоставят слово, он будет надрывно кричать в микрофон. Но доводы оппонента бить нечем — он не запачкал себя скандалами и невыполненными обещаниями.

"Прячется господин Зеленский от журналистов, от оппонента. Главное — прячется от украинского народа", — заявил Петр Порошенко.

Зеленский не прятался. Это была его стратегия: редкие интервью, хотя только от западных СМИ сотни запросов, не устраивал митинги и принципиально отказывался участвовать в ток-шоу. "Я не могу ходить туда, где сидят люди старой власти и просто собачатся", — считает Зеленский.

Такие телешоу обычно превращаются в цирк. Вот из свежего: депутат Верховной Рады Гончаренко выяснял с бывшим министром транспорта Червоненко, кто чаще перебегал из одного политического лагеря в другой. Президент эту ссору не застал, но в том же шоу участвовал. Последнюю неделю он каждый день ходил по телеканалам — публично приглашал Зеленского. И потом еще долго рассказывал: он здесь, оппонента нет.

Команда Порошенко "идет в расход". Государственное бюро расследований открывает уголовные дела против генпрокурора Луценко, секретаря СНБО Турчинова, спикера Верховной Рады Парубия. Их подозревают в госизмене, насильственном захвате власти и организации массовых убийств на Майдане в 2014-м.

"Были три группы. Это часть манифестантов, которые взяли дома огнестрельное оружие охотничье, которых вооружили после захватов райотделов, горотделов, воинских частей. Вторая группа — это уже так называемые грузинские снайперы. Третья группа людей пришла незаметно на точки снайперские и так же незаметно оттуда ушла, оставив оружие. Это оружие вывозили из гостиницы "Днепр" Парубий, Пашинский — это известная история. Это — профессионалы, связанные с частными военными компаниями", — заявил экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко.

Уголовные дела против верхушки — это первый признак обрушения властной вертикали. Порошенко теряет контроль над судебной системой — признак второй.

На свободу вышла Герой Украины и депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Из его рук она получала высокую награду, его руками была отправлена на год в СИЗО. Ее обвиняли в подготовке теракта. Якобы планировала взорвать Верховную Раду. Савченко была уверена: дело против нее заказал президент.

"Как можно быть Героем Украины, а на другой день — врагом народа только потому, что власть так сказала?!" – возмущена Савченко.

Закрыто дело против журналиста Анатолия Шария — его преследовали 8 лет. Служить уходящему президенту больше никто не хочет. Его надежду на второй срок окончательно добила история с воровством в Укроборонпроме.

Нацкорпус добрался до его виллы в Испании. Это не Киев — ведут себя тихо. Краской слегка запачкали асфальт. К поместью Олега Гладковского, он же — Свинарчук, охрана не пустила. На ломаном английском они упрашивали испанца передать Гладковскому подарок от земляков. Охраннику, который так ничего и не понял, подложили свинью.

Порошенко на дебатах с Зеленским от партнера открестился. "Никто из моих друзей не имел и не будет иметь отношения к коррупции. Как только будут какие-либо подозрения, этот человек тут же перестанет быть моим другом. И будет сидеть в тюрьме", — заверил Поршенко.

Но обойти эту деликатную тему ему не удалось. Зеленский подготовился: вопросы для президента ему присылали украинцы, а он их просто зачитывал.

- Почему все ваши люди до сих пор имеют обе руки?

- Про отрубленные руки: я не палач и не судья, — сказал Порошенко. — Тем, кто будет воровать у армии, отрублю руки. Это позиция президента.

Не только Зеленский об этом помнит — вся страна. Порошенко перед камерами заявлял, как будет рубить казнокрадам руки. Казна разворована — руки на месте. Президент, вероятно, забыл. Зато хорошо помнит обещание своего оппонента встать на колени.

"Россия, Украина — мы действительно братские народы. Если вы хотите, я честно говорю, я готов умолять вас на коленях: не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ, — подчеркнул Зеленский. — Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта".

Порошенко покорно встает на одно колено — к народу Украины он почему-то повернулся не только спиной. Зеленский снова им управляет. Президенту еще ни разу не удалось перехватить инициативу. Он все время в подчинении.

"Ваши батлы с анализами уже задолбали. Пока вы бегаете один за другим, людей грабят", — возмущен лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Владимир Зеленский согласился прийти на ток-шоу в студию "1+1". Вместе с ним пришла его команда. Он впервые представил своих людей: двадцать друзей Зеленского. "Мы с этими людьми будем строить Украину — сильную, мощную, которая не младшая сестра России и не коррумпированный партнер Европы, а наша независимая Украина", — сказал Зеленский.

В команде "Слуги народа" есть и знакомые лица. Бывший министр финансов Александр Данилюк два года работал в правительстве Гройсмана, до этого был советником Януковича. Его поймали на офшорах — чиновник был директором трех компаний, что тщательно скрывал.

Руслан Стефанчук был помощником депутата от Блока Петра Порошенко, работал с вице-премьером Степаном Кубивым — верным соратником действующего президента.

Советник по медицине – "телевизионный" педиатр Евгений Комаровский. Его привыкли видеть на экране. Теперь будет лечить "детские болезни" украинской политики.

В его команде много людей, которые близки к "Украинскому институту будущего". Эту организацию создал депутат Геращенко. Он же стоял у истоков запрещенного в России сайта "Миротворец", куда накануне внесли жену Зеленского. Информацию по Елене Зеленской для этого сайта, предположительно, собрали сторонники Порошенко. Президент делает все, чтобы остаться у власти.

Порошенко пытался зацепить Зеленского уклонением от армии — Владимир прятался от повесток, когда его вызывали в военкоматы, — и связями с Коломойским, но тот отбился. От армии не уклонялся: все эти годы как человек публичный он на виду.

Об отношениях кандидата с олигархом журналисты интересовались и у самого бизнесмена.

"За месяц, может, два раза звонил. Ну, так: как дела? Как самочувствие? Как семья? Конечно, я переживаю. Я переживаю, я хочу, чтобы он стал президентом", — сказал Игорь Коломойский.

Национализация "ПриватБанка" стала самой громкой сделкой на Украине в 2016-м. Спустя три года ее признали неправомерной. Коломойскому этот банк уже не нужен. Он требует компенсацию в 2 миллиарда. Олигарх уверен: дело "ПриватБанка" — заслуга Порошенко, оттого и пытается утопить действующего президента.

На дебатах Зеленский выступал жестко. Жалил президента шоколадным бизнесом, коррупцией в оборонке. От его насмешек Порошенко менялся в лице. В конце Петр Порошенко совсем "поплыл."

Ни одного вопроса, по сути, не обсудили. Зеленский в образе простого парня из народа играл на эмоциях. На каждую реплику Порошенко фан-зона взрывалась возгласами: "Уходи!". После этих дебатов всем стало понятно: интрига в президентских выборах пропала. Порошенко спел свою лебединую песнь.

На Украине идет подсчет голосов. По данным Всеукраинского экзитпола, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 72,7% голосов . А самовыдвиженца, действующий глава государства Петра Порошенко поддерживают 27,3%.

Текст: "Вести недели"

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