На Кемаля Кылычдароглу напали в пригороде Анкары

На лидера турецкой оппозиции набросилась толпа.

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу прибыл в пригород Анкары Чубук на похороны военнослужащего.

На церемонии похорон толпа начала вести себя агрессивно. Группа мужчин окружила оппозиционера, ему начали угрожать. Охрана с трудом отбила Кылычдароглу и вывела к машине.

Сообщается, что мужчина не пострадал и сейчас находится в безопасности.

Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Кылычдароглу в поддержке запрещенной Рабочей партии Курдистана, передает РИА Новости.