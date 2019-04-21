Экс-чемпиону UFC грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы расправой

Американскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Би Джею Пенну грозит до пяти лет тюремного заключения за то, что он угрожал своему соседу расправой, держа в этот момент в руках мачете.

Расследование по данному делу продолжается уже порядка 15 месяцев. Как сообщает MMAJunkie со ссылкой на полицию Гавайев, зимой прошлого года у Пенна случился конфликт с соседом по поводу разделения территории. Экс-чемпион UFC пришел домой к мужчине с мачете в руках и начал угрожал ему расправой.

Сообщается, что полиция Гавайев обвиняет 40-летнего бойца в террористической угрозе первой степени и преступлении класса С, за что ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере десяти тысяч долларов.

Адвокат семьи бойца сообщил, что Би Джей подтвердил наличие конфликта: "Пенн сказал, что был инцидент больше года назад, но там не было никакой угрозы, мачете или чего-то подобного также не было".

Напомним, американский спортсмен не выигрывал с 2010 года, проиграв шесть боев подряд. В мае 2019 года Би Джей должен встретиться с Клэеем Гуидой на турнире UFC 237 в Рио.