Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Пятилетний мальчик из белорусского Витебска выиграл на украинском шоу 50 тысяч гривен (порядка 120 тысяч рублей). На шоу "Рассмеши Комика. Дети" он трижды рассмешил ведущих шоу, заработав за каждую шутку по 10 тысяч гривен. Звездным часом Тимофея стала его финальная шутка. Мама из зала подсказала Тиме домашнюю заготовку: "Кузнечик, Тима! Давай кузнечика!" Тимофей не растерялся и спел на мотив известной детской песни "В траве сидел кузнечик" куплет, завершив его строчками "Представьте себе, представьте себе — Зеленский президент!"

Накануне своего звездного выступления Тимофей пообещал, что в случае выигрыша тут же пойдет в магазин "тратить гроши". О своих далеко идущих планах он сказал так: "Когда я вырасту, я буду ловить рыбу и пить пиво".

В воскресенье на Украине проходит второй тур президентских выборов. В нем участвуют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным экзитполов New Image Marketing Group, по состоянию на 12.00 Зеленский набирает 71,8% голосов, Порошенко — 28,2%.

Украинский Центризбирком фиксирует более активную явку на втором туре выборов президента Украины. Так, во время первого тура по состоянию на 15.00 явка составила 45,11%. В воскресенье, 21 апреля явка на это же время составила уже 45,94%. Более ранние данные зафиксировали эту же тенденцию — по состоянию на 11 утра явка составила 18,15%, тогда как в первом туре только 16,65%.

Активнее всего голосуют жители Запорожья. Самыми равнодушными к выборам оказались избиратели Закарпатья.

Член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, выступая на пресс-конференции, сообщила журналистам, что системных нарушений, которые могли бы повлиять на выбор электората, пока не зафиксировано. По его словам, больше всего нарушений полиция зафиксировала в Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве. Меньше всего — в Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Выборы проходят в штатном режиме, "демократически, прозрачно", отметила Бернацкая.