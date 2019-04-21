Москва и Минск расширят орбитальную группировку

Россия и Белоруссия договорились о взаимодействии по проектированию совместного космического аппарата (РБКА) для дистанционного зондирования Земли.

ГК "Роскосмос" и НАН Беларуси подписали протокол совещания, который также является "дорожной картой".

В ближайшее время будет подписано Соглашение о расширении действующей российско-белорусской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, передает "Интерфакс".