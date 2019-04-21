Быков не только задышал, но и пришел в сознание

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"В сознание он начал приходить еще вчера, но об этом просили молчать, а сейчас уже указывает, что надо кому делать", — рассказал Муратов, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее в воскресенье супруга Быкова Быкова Ирина Лукьянова рассказала в своем Facebook, что ее муж дышит самостоятельно — его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Дмитрий Быков почувствовал себя плохо 16 апреля в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. В башкирской столице писатель должен был провести встречу с читателями. После посадки в Уфе Быков был госпитализирован. 18 апреля его решили перевезти в Москву. Вечером того же дня самолет, оплаченный редакцией "Новой газеты", с писателем, его близкими и медиками приземлился в столице.

Сейчас Быков находится в одной из московских клиник, и его близкие сообщили, что палата писателя оснащена почти так же, как МКС.