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21 апреля 201918:13

Число задержанных в Лондоне "экологов" перевалило за восемь сотен

EPA

Число задержанных на акциях протеста в Лондоне превысило 830 человек — рекордное количество за последние десятилетия. Ранее сообщалось о том, что в британской столице проходит протестная акция движения Extinction Rebellion ("Восстание исчезновения"). Движение зародилось в мае прошлого года, его участники требуют от британского правительства "поведать народу правду" о глобальных изменениях климата, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и сократить к 2025 году выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля.

Акции начались 15 апреля и должны продлить до 29 апреля, сообщается на сайте движения. Протестующие перекрывают центр города, блокируют магистрали, занимая проезжую часть. К полудню воскресенья британские стражи порядка задержали 831 человека, 42 из них предъявлены обвинения в нарушении порядка и неповиновении полиции, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Шеф полиции Лондона Крессида Дик отметила, что за 36 лет работы в правоохранительных органах она не помнит ни одной полицейской операции, в ходе которой было бы задержано больше людей – ее слова приводит ТАСС.

Часть митингующих удалось вытеснить из центра города. Тем не менее активисты до сих пор занимают Парламентскую площадь и мост Ватерлоо.

 

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